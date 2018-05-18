Меркель рассказала, что обсудит с Путиным в Сочи

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, какие темы собирается обсудить на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Переговоры лидеров России и Германии пройдут 18 мая в Сочи.

По словам Меркель, стороны обсудят иранское соглашение, Сирию и Украину.

Однако тема антироссийских санкций США подниматься не будет, только в контексте выполнения минских соглашений, отметила канцлер.

Немецкий бизнес ждет встречи



Предстоящую встречу прокомментировал среду глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

По его словам, немецкий бизнес ждет от переговоров конкретных результатов, которые облегчат работу компаний.

Бюхеле подчеркнул, что Меркель должна попытаться убедить Путина не вводить штрафные меры в отношении компаний, которые должны соблюдать иностранные санкции. По его мнению, такие меры стали бы "значительным бременем для германо-российских экономических отношений, которые испытывают как раз сейчас небольшой подъем".

Кроме того, недопустимо превращать "экономику в игру разных режимов санкций — в этой игре нет победителей", отметил Бюхеле.

"Встреча с президентом Путиным проходит в правильное и важное время", — заключил Бюхеле, добавив, что "новое федеральное правительство придает большое значение диалогу с Россией, как это было заявлено в коалиционном соглашении".

Сигнал Европе

Как отметил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов, предстоящая встреча Путина и Меркель — это сигнал европейским лидерам о том, что у стран есть общие интересы,

Но никаких прорывных итогов от этой встречи ждать не стоит, добавил он.

"Для Меркель важно дать понять Путину, что отношения продолжаются во всех сферах. Не будет каких-то далеко идущих договорённостей", — полагает эксперт.

Самый прагматичный разговор

В свою очередь, политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин, между Путиным и Меркель будет самый прагматичный разговор, выверяющий выгоды сторон так, чтобы минимизировать "накат" с обещаниями санкций со стороны США из-за "Северного потока — 2".

Он отметил, что лидеры России и Германии будут обсуждать ситуацию вокруг газопровода, потому что это действительно непосредственно касается двух стран.

"Здесь давление осуществляется и на Германию, и через ее посредство на Россию. То есть это, может быть, самый животрепещущий конкретный вопрос", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам Смолина, немалое внимание стороны уделят вопросам глобальной политики, в том числе теме Ирана.

Он отметил, что эта тема важна для Москвы и Берлина.

"Здесь больше проблем видится со стороны Германии, которой Трамп обещает санкции, если она не выйдет из сделки с Ираном", — заключил политолог.