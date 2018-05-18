МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы, сообщило управление здравоохранения региона.
В ведомстве не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.
"Все выписанные пациенты имеют право на сохранение конфиденциальности. Это ставит нас перед ограничениями на предоставление деталей пройденного ими лечения. Однако тех, кто пострадал от нервно-паралитического вещества, необходимо стабилизировать и поддерживать в состоянии, при котором их организмы могли бы выработать больше энзимов для восстановления после отравления", — отметили в управлении.
По словам главной медсестры больницы Лорны Уилкинсон, Скрипаль "будет восстанавливаться вне стен госпиталя".
Его дочь Юлия, которая пострадала от действия яда не так сильно, покинула больницу в апреле. При этом британские власти не разрешают российским дипломатам увидеться с ними. В российском посольстве отмечали, что Лондон "грубо нарушает права Сергея и Юлии Скрипаль".
Дело Скрипаля
Из-за "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства.
На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.