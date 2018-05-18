В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест. Архивное фото

В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы, сообщило управление здравоохранения региона.

"Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы быть выписанным из больницы… Для всех, кто пострадал при инциденте, это было трудное время", — приводятся в полученном РИА Новости заявлении управления слова директора районной больницы Солсбери Кары Чарльз-Баркс.

В ведомстве не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.

"Все выписанные пациенты имеют право на сохранение конфиденциальности. Это ставит нас перед ограничениями на предоставление деталей пройденного ими лечения. Однако тех, кто пострадал от нервно-паралитического вещества, необходимо стабилизировать и поддерживать в состоянии, при котором их организмы могли бы выработать больше энзимов для восстановления после отравления", — отметили в управлении.

По словам главной медсестры больницы Лорны Уилкинсон, Скрипаль "будет восстанавливаться вне стен госпиталя".

Его дочь Юлия, которая пострадала от действия яда не так сильно, покинула больницу в апреле. При этом британские власти не разрешают российским дипломатам увидеться с ними. В российском посольстве отмечали, что Лондон "грубо нарушает права Сергея и Юлии Скрипаль".

Дело Скрипаля

Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

Из-за "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства.

На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.