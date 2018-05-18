Постпред Палестины при ООН призвал создать миссию по ситуации в Газе

ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека должен создать международную миссию по расследованию нарушений Израилем прав палестинцев, проживающих в секторе Газа, а также многочисленных нарушений, совершенных израильскими военными во время протестов, начавшихся 30 марта, заявил постпред Палестины при женевском отделении ООН Ибрагим Храиши.

"Вопрос сейчас в ваших руках. И этот Совет должен помочь и принять решение о создании международной независимой миссии по поиску фактов, чтобы определить факты. Если мы, палестинцы, совершали любое насилие, мы готовы нести за это ответственность. Но необходимо так же относиться и ко второй стороне", — сказал он.

В пятницу в Женеве проходит спецсессия Совета ООН по правам человека, посвященная ухудшающейся ситуации на палестинских территориях. Запрос о проведении специальной сессии поддержали 25 из 47 действующих членов Совета ООН по правам человека. Согласно правилам Совета, для созыва спецсессии СПЧ ООН необходима поддержка как минимум 16 действующих членов СПЧ.