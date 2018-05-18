Итальянец лишился рук и ног из-за ошибочного диагноза

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Любитель спорта из Испании Давиде Морана лишился рук и ног после того, как врач поставил ему неверный диагноз. О трагическом случае рассказывает The Sun.

Итальянец, проживавший в испанском городе Мурсия, отправился к врачу после того, как у него поднялась температура и он почувствовал боль в челюсти.

Он сдал анализы, после которых, однако, ему диагностировали обычный грипп и отправили домой.

Состояние 24-летнего Давиде ухудшалось, температура поднялась выше 39, его рвало, а лицо покрылось коричневыми пятнами.

"Я чувствовал сильную слабость. Ноги болели, они были как будто замороженные, и когда я снял носки, то увидел такие же коричневые пятна, что и на лице, только чуть больше", — рассказывает он.

Итальянец вернулся в больницу, где ему диагностировали менингит. Из-за инфекции менее чем за два дня пятна покрыли большую часть его тела. У Давиде отказали многие органы, его пришлось ввести в искусственную кому.

Всего через неделю ему ампутировали обе руки и обе ноги.

До трагического случая мужчина любил заниматься спортом и готовить, много времени проводил с друзьями. Его родственники отмечают, что сейчас он пытается сохранять позитивный настрой и готов начать новую жизнь.

Сейчас Давиде с помощью краудфандинга собирает деньги на протезы. Ему необходимо около ста тысяч евро.