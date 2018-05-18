БРЮССЕЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Еврокомиссия обнародовала план защитных мер от возможных санкций США по Ирану. В пятницу запустили процедуру обновления закона 1996 года, призванную блокировать последствия новых ограничительных мер для европейских компаний.
"Блокирующий закон" запрещает европейским компаниям соблюдать экстерриториальные последствия санкций США; позволяет взыскивать убытки, вытекающие из таких санкций; сводит на нет действие в ЕС любых решений иностранных судов, основанных на санкциях.
"Цель состоит в том, чтобы эта мера вступила в силу до 6 августа 2018 года, когда вступит в силу первая партия санкций США", — говорится в пояснительной записке к плану.
Кроме того, ЕК устранит препятствия для принятия Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) решений "в рамках бюджетных гарантий ЕС" о финансировании деятельности за пределами ЕС в Иране.
ЕК также предлагает разработать банковские механизмы, которые позволили бы Ирану получать доходы, связанные с нефтью. Это может сработать в случае введения США санкций против европейских организаций, участвующих в "нефтяных" сделках.
"Евротройка" — Франция, Германия, Великобритания — и Иран договорились разработать программу поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке.
Выход США из сделки
В начале мая американский лидер объявил о выходе страны из соглашения по атому и распорядился немедленно начать восстановление санкций против Ирана.
В числе восстановленных санкций будут и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Один из главных вопросов — будут ли союзники США эти требования выполнять.
Остальные страны — гаранты соглашения осудили решение Трампа, указав на опасные последствия.