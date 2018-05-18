БРЮССЕЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Еврокомиссия обнародовала план защитных мер от возможных санкций США по Ирану. В пятницу запустили процедуру обновления закона 1996 года, призванную блокировать последствия новых ограничительных мер для европейских компаний.

Евросоюз принимал "блокирующее постановление" только один раз за всю историю своего существования — в ноябре 1996 года, в качестве ответа на экстерриториальные экономические санкции США против Кубы. В том же году мера распространилась на принятые Вашингтоном ограничения против Ирана и Ливии.

"Блокирующий закон" запрещает европейским компаниям соблюдать экстерриториальные последствия санкций США; позволяет взыскивать убытки, вытекающие из таких санкций; сводит на нет действие в ЕС любых решений иностранных судов, основанных на санкциях.

"Цель состоит в том, чтобы эта мера вступила в силу до 6 августа 2018 года, когда вступит в силу первая партия санкций США", — говорится в пояснительной записке к плану.

Кроме того, ЕК устранит препятствия для принятия Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) решений "в рамках бюджетных гарантий ЕС" о финансировании деятельности за пределами ЕС в Иране.

"Это позволит ЕИБ поддержать инвестиции ЕС в Иран и может быть полезно, в частности, для малых и средних компаний. Все соответствующие правила и процедуры будут применяться к отдельным финансовым операциям", — пояснили в Брюсселе.

ЕК также предлагает разработать банковские механизмы, которые позволили бы Ирану получать доходы, связанные с нефтью. Это может сработать в случае введения США санкций против европейских организаций, участвующих в "нефтяных" сделках.

"Евротройка" — Франция, Германия, Великобритания — и Иран договорились разработать программу поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке.

Выход США из сделки