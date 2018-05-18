ПЯТИГОРСК, 18 мая — РИА Новости. Прощание с погибшим командиром батальона "Пятнашка" Олегом Мамиевым пройдет в пятницу в Донецке в театре оперы и балета, сообщила РИА Новости его близкая знакомая.

Ранее движение "Союз добровольцев Донбасса" на своей странице в социальной сети "Вконтакте" сообщило, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев с позывным "Мамай".

"Прощание состоится в театре оперы и балета в Донецке, потом тело увезут в Северную Осетию, похороны пройдут, скорее всего, завтра", — сказала собеседница агентства.

Мамиев приехал в Донбасс вскоре после госпереворота в Киеве. Он воевал в подразделении "Восток", участвовал во многих боевых операциях. Перейдя в интербригаду "Пятнашка", Мамиев вскоре стал ее командиром. Это подразделение, как отмечает "Союз добровольцев Донбасса", несло службу на одном из самых опасных направлений на окраине Донецка.