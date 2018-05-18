Анкара считает перенос посольства США в Иерусалим крупной провокацией

Флаги США и Израиля в Иерусалиме, где состоялась церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Архивное фото

Флаги США и Израиля в Иерусалиме, где состоялась церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Архивное фото

АНКАРА, 18 мая — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турция считает перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим крупной провокацией, этому примеру не должны следовать другие страны, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу.

"Для решения палестинского вопроса все должны положить камни на землю, быть едиными и предотвратить то, чтобы другие страны последовали американскому примеру. Шаг, сделанный США, разрушил весь процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Перенос посольства – это большая провокация. Пришло время положить конец оккупационной и насильственной политике Израиля, мы должны заставить его заплатить по счету" — сказал Чавушоглу на заседании глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, трансляцию которого вел телеканал NTV.

Глава МИД Турции добавил, что в резолюции чрезвычайного саммита ОИС, который пройдет в пятницу в Стамбуле в связи с эскалацией насилия в секторе Газа, будет указано, что изменение статуса Иерусалима неприемлемо.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.