Анкара считает перенос посольства США в Иерусалим крупной провокацией

АНКАРА, 18 мая — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турция считает перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим крупной провокацией, этому примеру не должны следовать другие страны, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу.
"Для решения палестинского вопроса все должны положить камни на землю, быть едиными и предотвратить то, чтобы другие страны последовали американскому примеру. Шаг, сделанный США, разрушил весь процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Перенос посольства – это большая провокация. Пришло время положить конец оккупационной и насильственной политике Израиля, мы должны заставить его заплатить по счету" — сказал Чавушоглу на заседании глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, трансляцию которого вел телеканал NTV.
Глава МИД Турции добавил, что в резолюции чрезвычайного саммита ОИС, который пройдет в пятницу в Стамбуле в связи с эскалацией насилия в секторе Газа, будет указано, что изменение статуса Иерусалима неприемлемо.
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.