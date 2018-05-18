Порошенко подписал указ о введении антироссийских санкций

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие санкций против российских бизнесменов, принятых Советом национальной безопасности республики.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 2 мая расширил санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлил действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы. Как ранее сообщала пресс-служба СНБО, введены санкции в отношении лиц, которые "причастны к информационной и киберагрессии" против Украины, противоправным действиям против граждан Украины, которые арестованы в РФ, а также санкции против депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Кроме того, по решению СНБО продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", — говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.