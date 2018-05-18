Сербия может положиться на Владимира Путина, заявил Вучич

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете рассказал, что Сербия может положиться на российского президента Владимир Путина, так как он не раз оказывал помощь в сложной ситуации.

"Я хорошо его знаю и очень уважаю. Он очень интеллигентный человек. И я знаю, что Сербия может на него положиться. Три раза я действительно очень нуждался в его помощи, и три раза смог немедленно связаться с ним по телефону", — заявил Вучич в интервью газете Rheinische Post.

Вучич добавил, что во время встреч с Путиным "ни разу я не слышал от него возражений относительно желания Сербии вступить в ЕС".

"Вступление в НАТО, конечно, было бы проблемой для России, но такой вопрос не ставится, так как Сербия хочет оставаться нейтральной в военном плане", — добавил Вучич. По его словам, Сербия никогда не забудет о дружбе с Россией и не присоединится к европейским санкциям.