В Ираке россиянина приговорили к смертной казни

КАИР, 18 мая — РИА Новости. Уголовный суд Ирака приговорил гражданина России к смертной казни за участие в террористической деятельности в составе запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"*, сообщил в пятницу иракский информационный портал "Аль-Айин".

"Приговор вынесен в связи с обвинением в участии в боевых действиях на стороне ИГ*", — сообщает издание.

По данным иракских СМИ, с начала года суды Багдада приговорили порядка 300 иностранцев к смертной казни или пожизненному заключению за причастность к террористической деятельности.

* Запрещенная в России террористическая организация.