В США контейнер с боеприпасами выпал из военного вертолета на крышу школы

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Контейнер с боеприпасами выпал из военного вертолета и упал на крышу начальной школы города Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщил телеканал KTSM.
Как сообщили представители военной базы Форт-Блисс, местная полиция поместила контейнер в безопасное место и вскоре передаст его военным.
"Я приношу свои искренние извинения за любой причиненный ущерб соседней начальной школе и я очень рад, что никто не пострадал", — заявил командир бригады боевой авиации Джей Хопкинс.
Форт-Блисс проводит расследование и пересмотрит схемы полетов, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.