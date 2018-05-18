В США контейнер с боеприпасами выпал из военного вертолета на крышу школы

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Контейнер с боеприпасами выпал из военного вертолета и упал на крышу начальной школы города Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщил телеканал KTSM.

По словам пресс-секретаря школьного округа Ислета, инцидент произошел около 15.45 в четверг (23.45 мск). Никто не пострадал.

Как сообщили представители военной базы Форт-Блисс, местная полиция поместила контейнер в безопасное место и вскоре передаст его военным.

"Я приношу свои искренние извинения за любой причиненный ущерб соседней начальной школе и я очень рад, что никто не пострадал", — заявил командир бригады боевой авиации Джей Хопкинс.

Форт-Блисс проводит расследование и пересмотрит схемы полетов, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.