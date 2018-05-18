Трамп проговорился о "ливийском сценарии" для КНДР, заявили в Госдуме

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проговорился, что Вашингтон рассматривает возможность "ливийского сценария" как один из способов давления на КНДР, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Трамп ранее заявил, что "ливийский сценарий" в отношении КНДР невозможен, но несколькими минутами позднее все же допустил подобное развитие событий, если Вашингтон и Пхеньян не смогут договориться. Трамп также отметил, что в КНДР будет построена южнокорейская модель производства.

"Военные базы на территории Южной Кореи, конечно, являются существенной помехой в деле корейского урегулирования. Вместо того, чтобы говорить об этом – об устранении американских баз, Трамп ищет какие-то другие способы сделать какие-то привлекательные заявления. Но сам факт, что он зачем-то упоминает вообще про ливийский сценарий, означает, что он проговаривается — что для США в принципе это один из тех возможных способов давления на Северную Корею, которое они при определенных условия рассматривают", — сказал Новиков РИА Новости, добавив, что это очень важный момент в заявлении Трампа.

Что же касается развития производства на территории Северной Кореи по южнокорейской модели, о которой упомянул Трамп, то пока это лишь декларация, считает политик.

"Мы знаем, что далеко не всегда взятые на себя обязательства США выполняли. Они с течением времени могут выдвигать самые разные условия, в том числе и смену политического режима в Северной Корее, на что конечно Пхеньян ни в коем случае не будет готов. Поэтому это заявление свидетельствует о том, что Трамп вынужден учитывать наличие межкорейского договора и улучшение климата политического между двумя государствами", — отметил депутат.

По мнению Новикова, сейчас происходит некоторое потепление между севером и югом Кореи. "Еще до недавнего имевшая место конфронтация сменилась периодом встреч, обсуждений между лидерами двух корейских государств. Это очень важный позитивный процесс. Потому что вопрос единства нации всегда был важен и для северян, и для южан. И самой главной проблемой, самым главным препятствием на этом пути было как раз вмешательство США в дела полуострова", — заключил он.

На 12 июня намечена встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы.

Ливийский лидер Муаммар Каддафи был свергнут и убит в 2011 году во время вооруженного конфликта. После этого в стране царит кризис и двоевластие.