Украинский националист рассказал о фотографии Крымского моста над кроватью

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Один из лидеров украинских националистов, возглавляющий партию "Братство"* Дмитрий Корчинский пожаловался на то, что Крымский мост был построен "бескровно". Его слова приводит портал "Украина.ру".

"Мы не совершили с вами ни одной диверсии вглубь территории. Это претензия не только СБУ и ВСУ, но всем нам", — заявил он. По его словам, то, что мост был построен "абсолютно мирно и бескровно" — чудо для России.

Начало работы моста он назвал "позором для всех украинцев". Корчинский добавил, что фотография моста теперь будет висеть у него над кроватью и "придавать ему сил".

Националист заявил, что его миссия — сделать так, чтобы мост из "триумфальной арки" превратился в "виселицу". По его словам, на нем "должны висеть" все, кто связан с его строительством, от прорабов до крымских чиновников.

Корчинский известен своими радикальными русофобскими высказываниями. Российских артистов, гастролирующих на Украине, он назвал " животными", которых нужно возить в "железных клетках". Кроме того, он заявлял, что Украина может напасть на Россию, если в последней случится политический кризис.

Крымский мост был торжественно открыт 15 мая. Он соединяет Керченскиий и Таманский полуострова. Его протяженность — 19 километров. Осенью 2018 года откроется движение грузовиков, с 2019 года — поездов.

Ранее на этой неделе в разделе мнений еженедельника The Washington Examiner появилась статья 32-летнего политического обозревателя Тома Рогана, который призвал власти Украины нанести авиаудары по мосту. Само появление этого сооружения он назвал "возмутительным оскорблением" для украинской нации.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.