Лавров надеется, что ЕС перестанет идти на поводу у группы стран-русофобов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва надеется, что Евросоюз, выстраивая политику в отношении РФ, перестанет идти на поводу у немногочисленной группы стран-русофобов, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва хотела бы видеть Евросоюз "сильным, консолидированным и ответственным игроком в международных делах, способным формулировать независимую внешнеполитическую повестку дня в интересах народов Европы".

"Надеемся, что в ЕС смогут преодолеть инерцию мышления, найти в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя", перестав идти на поводу у немногочисленной, но весьма агрессивной группы стран-русофобов. Это не только обеспечило бы большую предсказуемость российско-есовским связям, но и способствовало бы укреплению доверия и взаимопонимания на нашем общем континенте, — сказал Лавров в интервью журналу "Russian Business Guide – Italian-Russian Chamber of Commerce".