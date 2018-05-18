ВСУ почти 40 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (213)

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Украинские силовики почти 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 30 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 39 раз… Вчера утром в результате обстрела со стороны ВСУ ранение получил житель Зайцево", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили более 350 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 895 единиц", — сообщил представитель ДНР в СЦКК.