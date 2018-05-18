При обстреле Горловки пострадали два человека, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в результате обстрела подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки со стороны украинских силовиков, сообщил в пятницу исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

"В 7.40 в результате обстрела в Никитовском районе двое пострадавших, водители Никитовского Доломитного завода", — написал Приходько на своей странице в Facebook.

Он отметил, что оба мужчины с осколочными ранениями госпитализированы.

Горловка расположена в 40 километрах к северу от Донецка, контролируется ДНР. Город расположен у линии фронта и насчитывает около 250 тысяч жителей. Здесь расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе. За время конфликта город неоднократно подвергался обстрелам.