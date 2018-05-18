В Таиланде видели женщину, похожу на пропавшую в апреле россиянку

БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Пропавшую 21 апреля на острове Самуи 39-летнюю россиянку Ирину Обухову предположительно видели на острове Пхукет в середине мая, сообщает в пятницу интернет-портал Phuket News со ссылкой на местную полицию.

Российская туристка, которая 21 апреля ушла из гостиницы на острове Самуи, взяв с собой только паспорт и деньги, и не вернулась, была объявлена в розыск после нескольких дней тщетных усилий полиции найти ее на острове.

Охранник стоянки яхт и малых судов Boat Lagoon Marina сообщил в полицию, что видел женщину, фотографии которой были распространены в ходе розыска, на месте своей работы, на стоянке яхт, 11 мая. Эта информация появилась сначала на странице Facebook группы российских добровольцев, разыскивающих Обухову, а затем была подтверждена полицией, сообщает Phuket News.

Полиция Пхукета подключилась к активным розыскам россиянки, говорится в сообщении.

Портал также сообщает, что в настоящее время в Таиланде находится отец пропавшей женщины, прибывший в страну сразу после ее исчезновения.

Ирина Обухова прибыла в Таиланд в середине апреля и получила туристическое безвизовое разрешение на пребывание в стране в течение 30 суток. Это разрешение истекло 12 мая.

Родные пропавшей женщины в самом начале розыска сообщили таиландским властям, что у Ирины "бывают проблемы с памятью". По словам родных, женщина серьезно интересуется буддизмом. Также они сообщили следствию, что Ирина не употребляет наркотиков и алкоголя.