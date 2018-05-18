В МИД рассказали о позиции БРИКС по санкциям США против Ирана

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Страны БРИКС выступают против односторонних санкций США в отношении Ирана, эта тема будет обсуждаться на предстоящей министерской встрече участников объединения в Южной Африке, сообщил РИА Новости начальник отдела БРИКС МИД РФ Михаил Калугин.

"Безусловно, тема иранской ядерной программы, СВПД, будет одной из важных тем министров иностранных дел (стран БРИКС) в Претории 4 июня", — сказал Калугин.

Он напомнил, что все участники БРИКС имеют "довольно развитые" связи с Ираном и выступают против односторонних санкций, которые США после выхода из СВПД грозят вводить против стран, торгующих с исламской республикой.

"БРИКС последовательно выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела государств и против использования рудиментарной контрпродуктивной практики односторонних санкций… Мы отстаиваем право наций развивать отношения с теми странами, с которыми они хотят это делать", — отметил представитель МИД РФ.

"Это развитие будет продолжено несмотря ни на какое давление и внешние санкции", — добавил дипломат, говоря о российской позиции.

Восьмого мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.