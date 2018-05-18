В МИД рассказали о российских планах сотрудничества с БРИКС

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Россия уже в 2018 году рассчитывает на заключение договоренностей с партнерами по БРИКС по совместным исследованиям в области энергетики, заявил РИА Новости начальник отдела БРИКС МИД РФ Михаил Калугин.
Он подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на предстоящей 4 июня встрече глав МИД стран БРИКС в Претории.
В 2018 году председателем БРИКС является ЮАР. В объединение, помимо Южно-Африканской Республики и России, входят Китай, Индия и Бразилия.
Среди других тем Калугин назвал развитие совместной работы в области информационной безопасности с выходом на рамочные договоренности, борьбы с терроризмом и сотрудничества в сфере женского предпринимательства.