В МИД рассказали о российских планах сотрудничества с БРИКС

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Россия уже в 2018 году рассчитывает на заключение договоренностей с партнерами по БРИКС по совместным исследованиям в области энергетики, заявил РИА Новости начальник отдела БРИКС МИД РФ Михаил Калугин.

"Россия продвигает целый ряд своих инициатив. Мы рассчитываем, что договоренности по ним будут приняты в этом году. Это, в частности, создание платформы энергетических исследований БРИКС, которая позволила бы экспертным и научным кругам из наших стран обмениваться информацией об энергорынках, проводить их совместные обзоры, а впоследствии выходить на совместные проекты в энергосфере", — заявил Калугин.

Он подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на предстоящей 4 июня встрече глав МИД стран БРИКС в Претории.

В 2018 году председателем БРИКС является ЮАР. В объединение, помимо Южно-Африканской Республики и России, входят Китай, Индия и Бразилия.

Среди других тем Калугин назвал развитие совместной работы в области информационной безопасности с выходом на рамочные договоренности, борьбы с терроризмом и сотрудничества в сфере женского предпринимательства.