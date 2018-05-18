Вучич объяснил, почему Сербия не введет санкции против России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сербия дорожит дружбой с Россией, поэтому не станет присоединяться к антироссийским санкциям Евросоюза, заявил президент страны Александр Вучич.

"Я постоянно заявляю, что мы никогда не присоединимся к санкциям Европейского союза против Российской Федерации", — сказал президент Сербии в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

Также Вучич рассказал о своем отношении к российскому коллеге Владимиру Путину.

"Я очень хорошо его знаю и испытываю к нему огромное уважение. И я знаю, что Сербия может положиться на него. Трижды в срочном порядке мне была нужна его помощь, и трижды я сразу же смог связаться с ним по телефону", — рассказал сербский лидер.

Кроме того, Вучич отметил, что ни разу не слышал от Путина возражений по поводу желания страны вступить в ЕС.

Президент добавил, что членство Сербии в НАТО было бы проблемой для России, но такого исхода не будет в любом случае, поскольку Белград предпочитает оставаться нейтральным.