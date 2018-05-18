Трамп выразил надежду на урегулирование торговых споров с Китаем

ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере, сообщается в аккаунте министерства коммерции КНР в WeChat.

"Надеюсь, что экономические группы обеих стран приложат совместные усилия для конструктивного урегулирования существующих между США и Китаем проблем в торгово-экономической сфере", — заявил президент США.

Трамп также отметил, что для Китая и США крайне важно сохранять хорошие отношения сотрудничества в торгово-экономической сфере.

"Обе страны сохраняют хорошую тенденцию экономического развития, обладают огромным рыночным потенциалом, располагают широкими возможностями для сотрудничества в экономике и торговле", — сказал Трамп.

Он добавил, что странам нужно развивать торговое и инвестиционное сотрудничество в энергетической и обрабатывающей промышленности, наращивать торговлю сельскохозяйственной продукцией и расширять доступ на рынок, сотрудничать в сфере укрепления прав интеллектуальной собственности,

Трамп встретился с Лю Хэ, который находится с визитом в Вашингтоне в рамках проведения второго раунда торговых переговоров США и КНР. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая.