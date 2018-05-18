Трамп провел переговоры с вице-премьером Китая

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил в четверг с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами.

"Сегодня представители администрации начали серию встреч с делегацией правительства Китая в рамках текущих торговых дискуссий. Официальные лица США сообщили о четкой цели президента в отношении справедливых торговых отношений с Китаем", — сообщил Белый дом.

Как отмечается в аккаунте министерства коммерции КНР в WeChat, Трамп на встрече с Лю Хэ выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере.

Глава Белого дома добавил, что для обеих стран крайне важно сохранять хорошие отношения сотрудничества в торгово-экономической сфере.

"Обе страны сохраняют хорошую тенденцию экономического развития, обладают огромным рыночным потенциалом, располагают широкими возможностями для сотрудничества в экономике и торговле", — сказал американский президент.

Он отметил, что странам нужно развивать торговое и инвестиционное сотрудничество в энергетической и обрабатывающей промышленности, наращивать торговлю сельскохозяйственной продукцией и расширять доступ на рынок, сотрудничать в сфере укрепления прав интеллектуальной собственности.

Ожидается, что на встрече в пятницу с американской стороны примут участие министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Претензии Китая к США



Газета Washington Post сообщила, что Китай требует от США не вводить объявленные Трампом санкции, отозвать жалобы на Китай в ВТО по демпинговым ценам, прекратить расследование в отношении краж интеллектуальной собственности. Пекин также якобы требует снятия санкций, введенных после событий на площади Тянаньмэнь в 1989 году, ослабить ограничения на экспорт в сфере технологий, разрешить закупку и использование китайской технологической продукции и услуг.

Кроме того, в списке есть требование не применять ограничения к китайским инвесторам, разрешить участвовать в американских инфраструктурных проектах, усилить защиту китайской интеллектуальной собственности.

Также в перечне якобы содержится требование корректно решить проблему с китайским производителем телекоммуникационного оборудования ZTE. Ранее власти США запретили американским компаниям продавать ZTE оборудование в связи с подозрением, что она нелегально поставляет его в Иран и КНДР. ZTE назвала решение несправедливым и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права.

Накануне Трамп заявил, что работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с ZTE.