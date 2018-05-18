Китай готов работать с США над решением проблем в торговле и экономике

ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Пекин готов работать с Вашингтоном над разрешением проблем в торговле и экономике, сообщается в аккаунте министерства коммерции КНР в WeChat.

"Китай готов прикладывать совместные с США усилия для принятия надлежащих мер и урегулирования существующих проблем в торгово-экономической сфере на основе равенства и учета взаимной выгоды", — заявил находящийся с визитом в Вашингтоне Лю Хэ.

Он добавил, что "текущее развитие отношений Китая и США находится на важной стадии, обе стороны должны осуществлять достигнутый лидерами КНР и США консенсус, идти друг другу на встречу, проявлять взаимное уважение, работать над обеспечением здорового и стабильного развития двусторонних отношений".

Газета Washington Post сообщила, что Китай требует от США не вводить объявленные президентом США Дональдом Трампом санкции, отозвать жалобы на Китай в ВТО по демпинговым ценам, прекратить расследование в отношении краж интеллектуальной собственности. Пекин также якобы требует снятия санкций, введенных после событий на площади Тянаньмэнь в 1989 году, ослабить ограничения на экспорт в сфере технологий, разрешить закупку и использование китайской технологической продукции и услуг.

Кроме того, в списке содержится требование не применять ограничения к китайским инвесторам, разрешить участвовать в американских инфраструктурных проектах, усилить защиту китайской интеллектуальной собственности. Также в списке якобы есть требование корректно решить проблему с китайским производителем телекоммуникационного оборудования ZTE.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE.