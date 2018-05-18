В ДНР погиб командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев с позывным "Мамай". Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщило движение "Союз добровольцев Донбасса", членом правления которого был Мамиев.

"Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту", — говорится в сообщении.

Мамиев приехал в Донбасс вскоре после госпереворота в Киеве. Он воевал в подразделении "Восток", участвовал во многих боевых операциях.

Перейдя в интербригаду "Пятнашка", Мамиев вскоре стал ее командиром. Это подразделение, как отмечается, несло службу на одном из самых опасных направлений на окраине Донецка.

Мамиев был награжден высшими наградами ДНР.

Конфликт в Донбассе

Ранее в Донбассе погибли такие известные командиры, как Арсен Павлов ("Моторола"), Михаил Толстых ("Гиви"), Александр Беднов ("Бэтмен"), Алексей Мозговой, Евгений Ищенко ("Малыш"), Павел Дремов ("Батя").

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.