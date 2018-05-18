Экс-советники Госдепа по Ирану прогнозируют скорый коллапс ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Бывшие советники государственного департамента США полагают, что ядерную сделку с Тегераном в ближайшей перспективе ждет полный коллапс после того, как Иран перестанет получать необходимые экономические выгоды в связи с восстановлением американских санкций.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников: Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

США на прошлой неделе также объявили, что вместе с выходом из соглашения они восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Ранее действие этих санкций было приостановлено в рамках СВПД.

Сделка обречена на провал

После выхода США из соглашения надежд на сохранение сделки в долгосрочной перспективе нет, уверены эксперты.

"Может ли СВПД выжить после выхода администрации из него? В теории, да. Она может выжить без США. Но на практике, я думаю, что ее дни сочтены", — заявил бывший спецсоветник госдепартамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Роберт Айнхорн. При администрации бывшего президента Барака Обамы Айнхорн играл ведущую роль в формировании политики США в отношении иранской ядерной программы — как по санкциям, так и непосредственно по переговорам между "шестеркой" и Ираном.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранские власти решат в ближайшие несколько недель, оставаться ли в СВПД.

"Европейцы остаются приверженными СВПД. Они ищут способы защиты европейских компаний от влияния вторичных санкций США, и они пытаются побудить компании работать с Ираном. Иранцы говорят о готовности придерживаться сделки, но только если они получат экономическую выгоду, на которую они имеют право", — сообщил бывший дипломат, выступая в Brookings Institution.

Он убежден, что почти все главные европейские банки и компании примут решение о сворачивании своего бизнеса с Ираном, и, как следствие, Иран перестанет получать те экономические выгоды, на которые страна рассчитывала, заключая соглашение с "шестеркой".

"Европейские правительства вместе с Китаем и Россией, возможно, смогут убедить Иран придерживаться сделки несколько месяцев, может, чуть дольше, но в конечном итоге, я думаю, в комбинации с сокращающимися экономическими выгодами и убежденной позицией сторонников жесткого политического курса в Иране в конечном итоге приведет Иран к принятию решения о том, что они более не связаны сделкой. И это будет означать коллапс СВПД", — отметил Айнхорн.

С его позицией согласилась эксперт Brookings Institution, бывший внешний советник высокопоставленных чиновников госдепа по Ирану Сьюзан Мэлони.

"Европейцы, возможно, смогут создать некоторые новые каналы для защиты ряда проектов, но в конечном итоге они не смогут создать достаточно пространства для значительного расширения экономических связей между Ираном и Европой. Определенно, это будет недостаточно для компенсации того, что было открыто (для Ирана) в результате приостановки санкций (со стороны США)", — заявила эксперт.

В целом, как отметила Мэлони, стратегия нынешней администрации заключается в том, чтобы оказать максимальное давление на Иран в надежде после этого выйти на "лучшую сделку". При этом есть и те люди в Белом доме, которые рассчитывают на смену режима в Иране.

"Учитывая такую стратегию,… я ожидаю, что в СВПД невозможно оставаться больше нескольких недель", — считает эксперт.

Говоря о России, Айнхорн подчеркнул, что Москва была очень хорошим партнером для США по переговорам с Ираном. Кроме того, он уверен, что РФ заинтересована в сохранении сделки и попытается убедить Иран не выходить из нее.

"Я думаю, они хотят, чтобы США оставались в СВПД, они хотят сохранения сделки. Я уверен, что русские попробуют убедить Иран оставаться в сделке. В конечном счете, я думаю, им это не удастся", — полагает экс-дипломат.

В то же время он считает, что Россия "попробует воспользоваться выходом (Вашингтона), для того чтобы изолировать США". "Россия не рада такому развитию событий, но я думаю, что они попробуют использовать это в своих интересах", — резюмировал Айнхорн.