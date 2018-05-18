Ким Чен Ын созвал военную комиссию партии

ТОКИО, 18 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел первое за последние два года расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором были произведены кадровые перестановки в силовых ведомствах страны, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Вместе с тем в его сообщении не говорится конкретно, о каких перестановках идет речь.

В заседании приняли участие командный состав всех видов вооруженных сил и корпусов, руководители силовых ведомств и кадры ЦК ТПК.

Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын "осветил главное направление и пути для строительства армии и военной деятельности, включая вопрос о более последовательном установлении системы руководства партии войсками".

Центральная военная комиссия ТПК решает вопросы военного характера в КНДР в промежутках между съездами партии.

Пока неясно, связано ли проведение ее заседания с итогами саммита в Корее, состоявшегося 27 апреля в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами, и возможностью встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. КНДР обещает прекратить разработки ядерных и ракетных вооружений, если США пойдут на нормализацию отношений между двумя странами.