Призвавший взорвать Крымский мост журналист ответил на критику

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Журналист американского издания Washington Examiner Том Роган заявил, что не сожалеет о написанной им статье, где призвал взорвать Крымский мост.
Кроме того, он повторил ряд обвинений, которые Запад предъявляет России, указывая на ее якобы вмешательство в дела Украины.
По его словам, напоминание о том, что "другая страна имеет право защищать свою территорию", по всей видимости, не могут одобрить в России.
"Замечательный разговор с Павлом Климкиным"
Позже Роган заявил в своем Twitter, что поговорил с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который поддержал его и пообещал помощь.
По словам журналиста, в ходе "замечательного" телефонного разговора Климкин заявил, что "украинский народ поддерживает" вышедшую в издании статью, а также пообещал помощь Украины, если "Россия попытается послать" Рогана в колонию особого режима "Черный дельфин".
Скандальная статья
Во вторник Washington Examiner опубликовал колонку, где Том Роган призвал Украину "взорвать элементы Крымского моста". По его мнению, Киев располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы, по крайней мере, временно вывести его из строя.
Реакция на публикацию
В Кремле колонку Рогана назвали безумием.
"Это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики", — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сравнил предложение взорвать мост с прыжком в пустой бассейн: после него следует некролог. По его словам, на глазах происходит попытка объединения дремучего невежества из США и Украины. Роган "видел море с берега, а корабль на картинке", отметил депутат.
Глава Крыма Сергей Аксенов заверил в готовности российских вооруженных сил и спецслужб пресечь любые возможные провокации в отношении Крымского моста.
"Безопасность Крымского моста обеспечена надежно и в полном объеме. Наши вооруженные силы и спецслужбы готовы пресечь любые провокационные действия, откуда бы они ни исходили", — отметил он.
Уголовное дело
Следственный комитет России завел на американского журналиста уголовное дело. По данным следствия, в его статье "усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".
Эксперты проведут комплексный психолого-лингвистический анализ статьи. СК также установит все обстоятельства преступления.
Крымский мост
Мост в Крым из Краснодарского края самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, однако работы завершили с опережением — поток автотранспорта был запущен 16 мая.