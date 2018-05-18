Призвавший взорвать Крымский мост журналист ответил на критику

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Журналист американского издания Washington Examiner Том Роган заявил, что не сожалеет о написанной им статье, где призвал взорвать Крымский мост.

"За исключением того факта, что я мог выразиться более ясно, показав, что этот удар мог (и, конечно, должен был) быть нанесенным так, чтобы избежать жертв", — написал он в новом материале.

Кроме того, он повторил ряд обвинений, которые Запад предъявляет России, указывая на ее якобы вмешательство в дела Украины.

По его словам, напоминание о том, что "другая страна имеет право защищать свою территорию", по всей видимости, не могут одобрить в России.

"Замечательный разговор с Павлом Климкиным"

Позже Роган заявил в своем Twitter, что поговорил с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который поддержал его и пообещал помощь.

По словам журналиста, в ходе "замечательного" телефонного разговора Климкин заявил, что "украинский народ поддерживает" вышедшую в издании статью, а также пообещал помощь Украины, если "Россия попытается послать" Рогана в колонию особого режима "Черный дельфин".

Скандальная статья

"Нормально поболтали и пошутили", — охарактеризовал беседу Роган. При этом власти Украины факт телефонного разговора с американским журналистом не подтверждали.

Во вторник Washington Examiner опубликовал колонку, где Том Роган призвал Украину "взорвать элементы Крымского моста". По его мнению, Киев располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы, по крайней мере, временно вывести его из строя.

Реакция на публикацию

В Кремле колонку Рогана назвали безумием.

"Это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики", — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сравнил предложение взорвать мост с прыжком в пустой бассейн: после него следует некролог. По его словам, на глазах происходит попытка объединения дремучего невежества из США и Украины. Роган "видел море с берега, а корабль на картинке", отметил депутат.

Сенатор Игорь Морозов назвал заявление американского журналиста террористическим и призвал правоохранительные органы отреагировать.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил в готовности российских вооруженных сил и спецслужб пресечь любые возможные провокации в отношении Крымского моста.

"Безопасность Крымского моста обеспечена надежно и в полном объеме. Наши вооруженные силы и спецслужбы готовы пресечь любые провокационные действия, откуда бы они ни исходили", — отметил он.

Уголовное дело

Следственный комитет России завел на американского журналиста уголовное дело. По данным следствия, в его статье "усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

Эксперты проведут комплексный психолого-лингвистический анализ статьи. СК также установит все обстоятельства преступления.

Крымский мост

Мост в Крым из Краснодарского края самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, однако работы завершили с опережением — поток автотранспорта был запущен 16 мая.