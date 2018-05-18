Помпео и лидер Афганистана обсудили ситуацию в стране после атаки талибов*

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и президент Афганистана Ашраф Гани обсудили в четверг по телефону ситуацию в исламской республике и предстоящие там выборы, сообщает госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео… выразил поддержку афганским военным, защищающим город Фарах… Они обсудили прочное партнерство между США и Афганистаном в борьбе с терроризмом и нашу поддержку возглавляемого афганцами процесса установления мира и согласия", — говорится в сообщении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Кроме того, Помпео отметил усилия правительства Афганистана по реформированию своих институтов для того, чтобы предстоящие 7 июля выборы в парламент и местные органы власти выборы были "транспарентными, заслуживающими доверия и своевременными".

Ранее сообщалось о масштабном наступлении талибов* на провинцию Фарах. Во вторник порядка 2 тысяч боевиков "Талибана"* атаковали районы провинции и одноименный административный центр. Как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора провинции, в ходе боев были ликвидированы более 300 боевиков, 25 представителей силовых ведомств погибли.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт в четверг сообщила журналистам, что афганские военные отбили крупное наступление талибов* на западе Афганистана, целью которого был город Фарах.

* Запрещенная в России террористическая организация