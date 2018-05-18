МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский журналист Том Роган, призывавший взорвать Крымский мост, заявил, что поговорил с главой МИД Украины Павлом Климкиным, который поддержал его и пообещал помощь.

В интернет-газете Washington Examiner 15 мая появилась колонка за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина "должна взорвать элементы Крымского моста". По мнению журналиста, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы, по крайней мере, временно вывести его из строя. В четверг СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста.

"Только что замечательно поговорил с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным. Он сказал, что украинский народ поддерживает мою статью и Украина поможет мне, если Россия попытается послать меня в (колонию особого режима — ред.) "Черный дельфин". Нормально поболтали и пошутили", — написал журналист в Twitter.

Власти Украины не подтверждали факт телефонного разговора с Роганом.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем КАМАЗа из Тамани до Керчи почти за четверть часа.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением — поток автотранспорта запущен 16 мая.

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