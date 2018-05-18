В ДНР погиб командир одного из батальонов ополчения

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб командир одного из батальонов ополчения Олег Мамиев с позывным " Мамай", говорится в сообщении, распространенном общественной организацией "Союз добровольцев Донбасса", членом которой он был.

Как говорится в тексте сообщения, Олег Мамиев приехал в Донбасс из Осетии в 2014 году. Позже он стал командиром интербригады "Пятнашка", был награжден высшими наградами ДНР.

"Сегодня мы потеряли нашего близкого боевого товарища, члена Совета командиров Союза добровольцев Донбасса, члена правления СДД (Союз добровольцев Донбасса), командира легендарного батальона "Пятнашка", Олега Мамиева, позывной — "Мамай"… Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту", — говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.