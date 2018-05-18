Друга напавшего на прохожих в Париже обвинили в терроризме

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Другу выходца из Чечни, напавшего с ножом на прохожих в районе парижской Оперы, предъявлены обвинения в принадлежности к террористической группе, готовившей нападения на людей, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на следственные источники.
Вечером 12 мая недалеко от Гранд-Опера в Париже мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника, которым оказался 20-летний Хамзат Азимов. Он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.
Также в рамках расследования были задержаны две молодые женщины, знакомые с Азимовым и его другом.