Друга напавшего на прохожих в Париже обвинили в терроризме

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Другу выходца из Чечни, напавшего с ножом на прохожих в районе парижской Оперы, предъявлены обвинения в принадлежности к террористической группе, готовившей нападения на людей, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на следственные источники.

Абдулаким А. был задержан 13 мая в Страсбурге, на следующий день после нападения. После предъявления обвинений он продолжит оставаться под стражей, согласно требованию прокуратуры. По информации телеканала BFMTV, фамилия молодого человека — Анаев или Анаиев. Ему 20 лет, он имеет гражданство Франции и РФ. Семья Абдулакима А. прибыла во Францию в 2005 году.

Вечером 12 мая недалеко от Гранд-Опера в Париже мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника, которым оказался 20-летний Хамзат Азимов. Он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.

Также в рамках расследования были задержаны две молодые женщины, знакомые с Азимовым и его другом.