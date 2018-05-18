Джина Хаспел, первая женщина-директор ЦРУ: Романтик с железной хваткой

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Сенат США в четверг утвердил Джину Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления страны. Она стала первой женщиной, которая возглавила ЦРУ – одно из главных разведывательных ведомств в США.
РИА Новости представляет портрет Хаспел, которая в общей сложности проработала в ЦРУ более 30 лет и на сегодняшний день является одной из самых противоречивых фигур в администрации президента Дональда Трампа.
Дочь военного
Джина Чери Хаспел, урожденная Уокер, родилась в штате Кентукки в 1956 году в семье офицера ВВС США. Окончила школу в Великобритании, затем вернулась на родину, где в 1978 году закончила университет в Луисвилле в Кентукки по специальности филолог и журналист. Вскоре она решила начать военную карьеру и собралась поступать в академию в Вест-Пойнте, но в то время женщин туда не принимали. Однако, как указывается в ее биографии на сайте ЦРУ, "желание служить у Хаспел не пропало".
"Я хотела быть частью чего-то большего, чем просто я. Я думаю, что из-за (военной) службы моего отца я видела это как естественно близкую мне вещь. Я мечтала о заграничных приключениях, во время которых я могла бы проявить свою любовь к иностранным языкам. ЦРУ отвечало этим требованиям", — вспоминает Хаспел.
Первые успехи
Первым местом ее командировки в 1987 году стала Эфиопия, затем были страны Центральной Азии, Турция, а после — Европа. ЦРУ по понятным причинам не раскрывает деталей ее работы в то время, но указывает, что Хаспел за эти годы научилась "вербовать агентов и работать с ними".
Хаспел вспоминает, что назначения в не самые благополучные страны часто вызывали удивление у ее коллег-мужчин, которые не видели на такой работе женщину. Однако у нее были явные способности к вполне мужской работе.
Борьба на грани возможного
Впрочем, вплотную борьбой с терроризмом Хаспел занялась в 2001 году. Теракты 11 сентября в США стали поворотной точкой в ее карьере, которую она продолжила в контртеррористическом центре ЦРУ.
Успехи на этом поприще стали залогом ее успешной карьеры. Однако они же стали источником для многочисленных обвинений со стороны либеральной общественности в США. Причиной стало личное участие Хаспел в программе пыток, которую ЦРУ проводило в секретных тюрьмах во многих странах. Официально они назывались "расширенными методами допроса". Наиболее известным местом, где проводилась такая программа, была тюрьма Гуантанамо.
Известно лишь, что одной из пыток была "пытка водой", когда задержанного привязывали и поливали его голову водой, чтобы у него возникало ощущение того, что он тонет. При этом он не должен был захлебнуться.
Впрочем, формально Хаспел и ЦРУ в целом лишь исполняли то, что было разрешено действовавшим в то время законодательством – никаких обвинений и наказаний за столь неоднозначные методы допроса в ее адрес выдвинуто не было.
В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде, работу которой в 2002 году курировала Хаспел. Никаких последствий эта инициатива правозащитников не имела.
"Я служила в то неспокойное время и могу дать вам личное обещание, ясное и без оговорок, что под моим руководством ЦРУ не возобновит такую программу содержания под стражей и допросов", — сказал она.
Хаспел отметила, что поддерживает установленные законом стандарты обращения с задержанными и не будет подвергать риску агентов ЦРУ "просьбой предпринять рискованные и противоречивые действия".
Пик карьеры
После сомнительного с точки зрения правозащитников опыта, полученного в Таиланде, Хаспел перевели на работу в Вашингтон. Затем в разные годы она возглавляла отделения ЦРУ в Нью-Йорке и Лондоне, занимала должности в центральном аппарате, была заместителем управления нелегальной разведки, руководила аппаратом у директора Центра по борьбе с терроризмом — отдела ЦРУ, который руководил программой тайных задержаний.
В феврале 2018 года президент США Дональд Трамп назначил ее заместителем директора ЦРУ, а после перехода Майка Помпео на должность госсекретаря, глава государства предложил Хаспел на пост директора ЦРУ.
Сама Хаспел, хотя и обещает больше не применять пытки к заключенным, по-прежнему видит главную угрозу для США в террористах. Однако не только в них.
"Угрозы включают меняющуюся, но по-прежнему смертельную угрозу террористических группировок, ядерную угрозу континентальной части США со стороны страны-изгоя, дестабилизирующую авантюрную политику Ирана, агрессивную и временами жестокую Россию, а также долговременные последствия амбиций Китая на глобальной сцене", — заявила Хаспел в письменных показаниях сенату.
Роман с разведкой стал для Хаспел главным в жизни – в год поступления на работу в ЦРУ она развелась со своим первым и последним мужем, фамилию которого оставила себе. Детей у семейной пары за годы совместной жизни не появилось.
Сторонники назначения Хаспел не сомневаются, что бывшая библиотекарь с лицом доброй бабушки успешно проявит себя на должности руководителя одной из самых могущественных спецслужб мира. В конце концов, за годы, проведенные в ЦРУ, она показала себя женщиной с железной хваткой, пусть даже если эта хватка бывает на грани фола.