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Джина Хаспел, первая женщина-директор ЦРУ: Романтик с железной хваткой

01:1418.05.2018
(обновлено: 01:15 18.05.2018)
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© AP Photo / Andrew HarnikДжина Хаспел. Архивное фотоДжина Хаспел. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Сенат США в четверг утвердил Джину Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления страны. Она стала первой женщиной, которая возглавила ЦРУ – одно из главных разведывательных ведомств в США.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Обсуждение в сенате проходило на фоне обвинений в адрес Хаспел о ее причастности к пыткам подозреваемых в терроризме в начале 2000-х. Однако в итоге большинство законодателей не сочли ее действия препятствием для занятия столь высокой должности.

РИА Новости представляет портрет Хаспел, которая в общей сложности проработала в ЦРУ более 30 лет и на сегодняшний день является одной из самых противоречивых фигур в администрации президента Дональда Трампа.

Дочь военного

Джина Чери Хаспел, урожденная Уокер, родилась в штате Кентукки в 1956 году в семье офицера ВВС США. Окончила школу в Великобритании, затем вернулась на родину, где в 1978 году закончила университет в Луисвилле в Кентукки по специальности филолог и журналист. Вскоре она решила начать военную карьеру и собралась поступать в академию в Вест-Пойнте, но в то время женщин туда не принимали. Однако, как указывается в ее биографии на сайте ЦРУ, "желание служить у Хаспел не пропало".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Yuri Gripa
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В 1980-81 годах она работала библиотекарем на военной базе Форт-Девенс в Массачусетсе. В 1985 году она сделала выбор в пользу ЦРУ, куда женщин принимали на работу.

"Я хотела быть частью чего-то большего, чем просто я. Я думаю, что из-за (военной) службы моего отца я видела это как естественно близкую мне вещь. Я мечтала о заграничных приключениях, во время которых я могла бы проявить свою любовь к иностранным языкам. ЦРУ отвечало этим требованиям", — вспоминает Хаспел.

Первые успехи

Первым местом ее командировки в 1987 году стала Эфиопия, затем были страны Центральной Азии, Турция, а после — Европа. ЦРУ по понятным причинам не раскрывает деталей ее работы в то время, но указывает, что Хаспел за эти годы научилась "вербовать агентов и работать с ними".

Хаспел вспоминает, что назначения в не самые благополучные страны часто вызывали удивление у ее коллег-мужчин, которые не видели на такой работе женщину. Однако у нее были явные способности к вполне мужской работе.

Американский военный и заключенный тюрьмы Абу-Грейб в Багдаде, Ирак. Архивное фото
© AP Photo
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Однажды Хаспел удалось получить информацию о готовящемся теракте в одном из посольств. Благодаря быстро организованной ею операции террористов удалось обезвредить. За это президент Джордж Буш-старший удостоил ее награды "За выдающиеся заслуги в области борьбы в терроризмом".

Борьба на грани возможного

Впрочем, вплотную борьбой с терроризмом Хаспел занялась в 2001 году. Теракты 11 сентября в США стали поворотной точкой в ее карьере, которую она продолжила в контртеррористическом центре ЦРУ.

Успехи на этом поприще стали залогом ее успешной карьеры. Однако они же стали источником для многочисленных обвинений со стороны либеральной общественности в США. Причиной стало личное участие Хаспел в программе пыток, которую ЦРУ проводило в секретных тюрьмах во многих странах. Официально они назывались "расширенными методами допроса". Наиболее известным местом, где проводилась такая программа, была тюрьма Гуантанамо.

Джина Хаспель
© AP Photo / CIA
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В случае с Хаспел речь шла о допросах подозреваемых в терроризме в одной из тюрем ЦРУ в Таиланде в октябре-декабре 2002 года. Разумеется, подробностей тех допросов ЦРУ не раскрывает – соответствующие видеозаписи были уничтожены еще несколько лет назад. Это было сделано без ведома Белого дома и высшего руководства ЦРУ. Решение объясняли заботой о безопасности сотрудников ведомства, чьи лица были явно различимы на видеозаписях.

Известно лишь, что одной из пыток была "пытка водой", когда задержанного привязывали и поливали его голову водой, чтобы у него возникало ощущение того, что он тонет. При этом он не должен был захлебнуться.

Впрочем, формально Хаспел и ЦРУ в целом лишь исполняли то, что было разрешено действовавшим в то время законодательством – никаких обвинений и наказаний за столь неоднозначные методы допроса в ее адрес выдвинуто не было.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде, работу которой в 2002 году курировала Хаспел. Никаких последствий эта инициатива правозащитников не имела.

Заместитель главы ЦРУ Джина Хаспел
© The OSS Society
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В начале мая в ходе слушаний в сенате Хаспел пообещала не возобновлять программу допросов, в рамках которой ранее задержанные подвергались пыткам.

"Я служила в то неспокойное время и могу дать вам личное обещание, ясное и без оговорок, что под моим руководством ЦРУ не возобновит такую программу содержания под стражей и допросов", — сказал она.

Хаспел отметила, что поддерживает установленные законом стандарты обращения с задержанными и не будет подвергать риску агентов ЦРУ "просьбой предпринять рискованные и противоречивые действия".

Пик карьеры

После сомнительного с точки зрения правозащитников опыта, полученного в Таиланде, Хаспел перевели на работу в Вашингтон. Затем в разные годы она возглавляла отделения ЦРУ в Нью-Йорке и Лондоне, занимала должности в центральном аппарате, была заместителем управления нелегальной разведки, руководила аппаратом у директора Центра по борьбе с терроризмом — отдела ЦРУ, который руководил программой тайных задержаний.

В феврале 2018 года президент США Дональд Трамп назначил ее заместителем директора ЦРУ, а после перехода Майка Помпео на должность госсекретаря, глава государства предложил Хаспел на пост директора ЦРУ.

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"Джина Хаспел, глубоко уважаемый мной кандидат на пост директора ЦРУ, служит мишенью для нападок из-за того, что она была слишком жесткая по отношению к террористам. Подумайте над этим, в эти очень опасные времена у нас есть наиболее квалифицированный человек, которого демократы хотят убрать, потому что она слишком жесткая к террору. Победу Джине!" — написал Трамп в Twitter вскоре после очередных обвинений в адрес Хаспел.

Сама Хаспел, хотя и обещает больше не применять пытки к заключенным, по-прежнему видит главную угрозу для США в террористах. Однако не только в них.

"Угрозы включают меняющуюся, но по-прежнему смертельную угрозу террористических группировок, ядерную угрозу континентальной части США со стороны страны-изгоя, дестабилизирующую авантюрную политику Ирана, агрессивную и временами жестокую Россию, а также долговременные последствия амбиций Китая на глобальной сцене", — заявила Хаспел в письменных показаниях сенату.

Роман с разведкой стал для Хаспел главным в жизни – в год поступления на работу в ЦРУ она развелась со своим первым и последним мужем, фамилию которого оставила себе. Детей у семейной пары за годы совместной жизни не появилось.

Сторонники назначения Хаспел не сомневаются, что бывшая библиотекарь с лицом доброй бабушки успешно проявит себя на должности руководителя одной из самых могущественных спецслужб мира. В конце концов, за годы, проведенные в ЦРУ, она показала себя женщиной с железной хваткой, пусть даже если эта хватка бывает на грани фола.

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