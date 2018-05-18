В Раде возмутились обсуждением "разбора украинцев на органы"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Обсуждение "разбора украинцев на органы" — это преступление, заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович журналистам, покинув зал заседания парламента, где шло обсуждение проекта закона о трансплантации.

Политик отметил, что перед Киевом стоит ряд важных проблем, которые необходимо решить, однако вместо этого принимаются законы, направленные на "разбор украинского населения на органы".

"Первый самый важный закон Украины — воюющей страны, страны без экономических проблем, с возрастающим населением, с великолепной жизнью — это трансплантация органов", — сыронизировал он в эфире телеканала NewsOne.

Кроме того, депутат выразил уверенность, что принятие такого закона может привести к новым убийствам в стране.

"Если сейчас в воюющей стране проголосуют за трансплантацию органов, считайте, что сейчас действительно начнется вакханалия: убийства уже будут дальше (происходить. — Прим. ред.). Я считаю, что обсуждение трансплантации и разбирания украинцев на органы сегодня — это преступление настоящее, нешуточное. Я не хочу участвовать в этом и просто возмущен тем, что происходит", — посетовал Рабинович.

В четверг Верховная рада во втором чтении приняла закон о трансплантации органов и других анатомических материалов, который позволяет совершать трансплантацию с разрешения близких донора, если он при жизни не дал письменное согласие.