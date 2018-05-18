США ожидают открытия в Иерусалиме посольств других стран

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты приветствуют решение правительства Гватемалы перенести ее посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, они ожидают, что еще большее количество стран примут решение о переносе посольств в Иерусалим, говорится в заявление Белого дома в четверг.
В минувшую среду Гватемала стала первой центральноамериканской страной, перенесшей посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и второй в мире после США.
Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Палестинская национальная администрация в минувший вторник отозвал посла из Вашингтона в ответ на перенос дипмиссии США.