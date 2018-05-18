В Армении считают спекуляции о признании Израилем геноцида недопустимыми

ЕРЕВАН, 18 мая – РИА Новости. Глава комиссии по внешним связям Национального собрания (парламента) Армении Армен Ашотян заявил в четверг о недопустимости спекулирования на вопросе признания Израилем геноцида армян в Османской империи.

"Считаю недопустимым спекулирование Израилем на вопросе признания геноцида армян в его сложной геополитической игре с Турцией", — написал Ашотян на своей странице в соцсети Facebook.

Отношения между Израилем и Турцией обострились после акций протеста в понедельник в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.

На фоне этих событий, как передает издание timesofisrael.com, министр науки, технологии и космоса Израиля Офир Акунис заявил, что его стране необходимо "изолировать Турцию на международной арене, разоблачить антисемитский облик Эрдогана и признать геноцид армян".

С инициативой о признании геноцида выступили также депутаты Кнессета Амир Охана из партии "Ликуд" и Ицик Шмули из "Сионистского лагеря".

В конце XIX — начале XX веков Османская Турция осуществляла регулярные преследования и гонения армян. В частности, в 1915 году было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской Турции признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.