В Израиле не исключают, что еще несколько стран могут отозвать своих послов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Израиле не исключают, что ещё несколько стран могут отозвать своих послов из-за последствий решения США перенести посольство в Иерусалим, заявил министр охраны окружающей среды и по делам Иерусалима Зеев Элькин.

"Может быть, появится еще одна или пара стран, которые отзовут послов. Но сегодня большинство стран заинтересовано в развитии отношений с Израилем", — сказал Элькин в интервью газете " Известия ".

При этом, по его словам, некоторые мусульманские страны также заинтересованы в развитии отношений с Израилем: "Некоторые делают это публично, некоторые за кулисами".

Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Палестинская национальная администрация в минувший вторник отозвал посла из Вашингтона в ответ на перенос дипмиссии США.

Кроме того, президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.