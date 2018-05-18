В Израиле назвали условие урегулирования конфликта с Палестиной

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Израиль исключает возможность мирного урегулирования конфликта с Палестиной, если Иерусалим не будет столицей еврейского государства, заявил министр по делам Иерусалима Зеев Элькин.

По его словам абсурдно утверждать, что после переноса посольства США в Иерусалим, которое вызвало неоднозначную реакцию в мире, мирное урегулирование ближневосточного конфликта больше невозможно.

"Не будет мирного урегулирования, в рамках которого Иерусалим не будет столицей Израиля. Как раз отказ от переноса посольства создает у палестинцев иллюзию, что возможен вариант мирного урегулирования, при котором возможен отказ Израиля от столицы в Иерусалиме. Ни одно израильское правительство на это не пойдет", — заявил Элькин в интервью газете "Известия".

По его словам, перенос посольства в Иерусалим повышает шанс на мирное урегулирование, потому что заставляет палестинскую сторону понять, что Израиль не собирается отказываться от права на Иерусалим.

Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое располагалось в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

Израиль считает Иерусалим, включая его арабские районы, своей единой и неделимой столицей. Палестинцы претендуют на создание в восточной части города, занятой израильтянами в ходе войны 1967 года, столицы своего государства.