РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

США оставят Индию без оружия. Как антироссийские санкции бьют по Дели

08:0018.05.2018
(обновлено: 08:09 18.05.2018)
04761
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоеннослужащие Индии на международных российско-индийских учениях Индра - 2017Военнослужащие Индии на международных российско-индийских учениях Индра - 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Власти Индии считают, что ограничительные меры, введенные Вашингтоном против Москвы, подрывают безопасность страны. Сейчас на Дели приходится более трети оборонного экспорта России. Американские санкции помешают не только закупать новые вооружения, но и поддерживать существующий арсенал.

Запрет на дружбу

Москва всегда была долгосрочным союзником Дели, десятилетиями помогая обеспечивать обороноспособность. Причем условия оплаты, как и все другие особенности сделок, были благоприятными, подчеркнул в беседе с РИА Новости вице-президент Helicopter Engines MRO Pvt. Limited (HE-MRO) Анкур Гупта. Его компания производит вертолетные двигатели.

"Между Индией и Россией неизменно поддерживались действительно взаимовыгодные отношения, особенно в оборонной сфере", — отмечает индийский бизнесмен.

"Ядерная субмарина INS Chakra, обычная подлодка класса Kilo, крылатая ракета Brahmos, истребители МиГ, Су и транспортные самолеты Ил разных поколений, танки Т-76 и Т-78, авианосец "Викрамадитья" — все это получено от Советского Союза в годы холодной войны и позже от России. В других странах такое не купишь за любые деньги. Более того, современные вооружения, производимые в Индии, также изготавливаются по российским технологиям по лицензии", — уточняет научный сотрудник института исследований и анализов в области обороны (IDSA) Лаксман Кумар Бехера.

Российский флаг. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
СМИ рассказали о попытках России и Индии обойти санкции США в сфере ВТС

И теперь хорошо налаженное партнерство под угрозой. В начале апреля США расширили санкционный список российских физических и юридических лиц, включив в него 24 предпринимателя и чиновника, а также 14 компаний, в том числе "Рособоронэкспорт" и "Русал". Введенные Вашингтоном ограничения не позволяют Дели подписывать с Москвой новые контракты в оборонной сфере, а также использовать любые платежные каналы для расчетов по предыдущим договорам.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВертолет Ка-226Т, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-201 в подмосковном Жуковском. 19 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вертолет Ка-226Т, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-201 в подмосковном Жуковском. 19 июля 2017

"Это ставит Индию в очень непростое положение, поскольку мы не можем завершить начатые ранее переговоры с Россией и выполнить взятые на себя обязательства. Важнейшие соглашения по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 и по аренде второй атомной подводной лодки оказались в подвешенном состоянии", — говорит Анкур Гупта.

Кроме того, американские санкции затруднят экспорт в Индию фрегатов проекта 1135,6 и вертолетов Ка226Т, а также затронут все индийско-российские совместные предприятия в оборонной области — как действующие, так и запланированные, например, Indo Russian Aviation Ltd, Multi-Role Transport Aircraft Ltd и Brahmos Aerospace. Под запрет могут попасть и закупки у России запасных частей, компонентов, сырья — всего, что необходимо для производства и обслуживания лицензионной продукции, уточняет доктор Бехера.

Индия недовольна

Такими перспективами в индийском правительстве недовольны и встревожены, сообщают местные СМИ.

"С одной стороны, США хотят, чтобы Индия оставалась их ближайшим стратегическим партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противостояния с Китаем. С другой — ставят под угрозу планируемую закупку С-400 у России, а также проекты по фрегатам, субмаринам и вертолетам", — цитирует своего собеседника газета Times of India.

Разумеется, Вашингтон с готовностью сменил бы Москву в роли поставщика оружия для стран Юго-Восточной Азии, но вряд ли к этому там готовы. Большинство государств, заботящихся о своей безопасности, думает о диверсификации военной техники, руководствуясь простым и мудрым правилом "не клади все яйца в одну корзину". И получить монополиста-поставщика в лице Вашингтона никто не хочет.

Вертолет Ка-226Т. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Вертолеты России" получили от Индии запрос на поставку 200 Ка-226Т

Сложности уже возникли — некоторые индийские банки приостановили финансовые операции с Россией. Однако это еще не препятствует исполнению обязательств по контрактам, потому что между Россией и Индией с прошлого года действует система взаиморасчетов под суверенные гарантии государств, уточняет научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Другое дело, что Соединенные Штаты должны в принципе определиться, как снизить риски, возникшие из-за ими же введенных санкций, для своих стратегических партнеров — таких как Индия, или, скажем, Индонезия.

CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery / Сотрудник компании "Русал" во время работы
CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery /
Сотрудник компании "Русал" во время работы

"Скорее всего, в закон "О противодействии противникам Америки", принятый конгрессом, внесут поправки. Вашингтону придется на это пойти, потому что, наращивая давление на ту же Индию, они рискуют подтолкнуть ее к смене внешнеполитических приоритетов", — считает эксперт.

Понимая это, глава Пентагона Джеймс Мэттис уже обратился к конгрессу США с призывом ослабить санкционный режим для ряда стран, в том числе Индии.

Придется балансировать

Проблема вывода военно-технического сотрудничества из-под действия американских санкций действительно важна и для Индии, и для России. Предстоящая встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на бизнес-форуме в Сочи будет посвящена и этому вопросу, утверждает политический обозреватель и эксперт по Южной Азии Чандра Пракаш Сингх. Существенно также то, что отношения у Дели с Москвой принципиально иные, чем во времена СССР.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоеннослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии на этапе первых межвидовых российско-индийских учений "Индра-2017"
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии на этапе первых межвидовых российско-индийских учений "Индра-2017"

"Если в прошлом это были отношения сверхдержавы с развивающейся страной, то сегодня это паритетное взаимодействие двух важных игроков на мировой арене", — говорит доктор Сингх.

Табло со знаком доллара. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Доллар больше не нужен. Как России и Индии обойтись без валюты США
Эксперт убежден, что нынешние проблемы удастся преодолеть, если Россия не только продолжит оказывать помощь Индии военной продукцией, но и поделится своими ноу-хау и технологиями в оборонной сфере. То есть сделает то, на что США идут крайне неохотно.

"В непростые времена холодной войны Россия и Индия нашли пути и средства для сотрудничества. Однако сегодня все сложнее, потому что Индия не хочет ставить под угрозу свои связи с США, с которыми ведет переговоры о поставках высокотехнологичного военного оборудования — например, беспилотников Sea Guardian. Поэтому Дели придется искать сбалансированный подход", — считает вице-президент HE-MRO Анкур Гупта.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена