США оставят Индию без оружия. Как антироссийские санкции бьют по Дели

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Власти Индии считают, что ограничительные меры, введенные Вашингтоном против Москвы, подрывают безопасность страны. Сейчас на Дели приходится более трети оборонного экспорта России. Американские санкции помешают не только закупать новые вооружения, но и поддерживать существующий арсенал.

Запрет на дружбу

Москва всегда была долгосрочным союзником Дели, десятилетиями помогая обеспечивать обороноспособность. Причем условия оплаты, как и все другие особенности сделок, были благоприятными, подчеркнул в беседе с РИА Новости вице-президент Helicopter Engines MRO Pvt. Limited (HE-MRO) Анкур Гупта. Его компания производит вертолетные двигатели.

"Между Индией и Россией неизменно поддерживались действительно взаимовыгодные отношения, особенно в оборонной сфере", — отмечает индийский бизнесмен.

"Ядерная субмарина INS Chakra, обычная подлодка класса Kilo, крылатая ракета Brahmos, истребители МиГ, Су и транспортные самолеты Ил разных поколений, танки Т-76 и Т-78, авианосец "Викрамадитья" — все это получено от Советского Союза в годы холодной войны и позже от России. В других странах такое не купишь за любые деньги. Более того, современные вооружения, производимые в Индии, также изготавливаются по российским технологиям по лицензии", — уточняет научный сотрудник института исследований и анализов в области обороны (IDSA) Лаксман Кумар Бехера.

И теперь хорошо налаженное партнерство под угрозой. В начале апреля США расширили санкционный список российских физических и юридических лиц, включив в него 24 предпринимателя и чиновника, а также 14 компаний, в том числе "Рособоронэкспорт" и "Русал". Введенные Вашингтоном ограничения не позволяют Дели подписывать с Москвой новые контракты в оборонной сфере, а также использовать любые платежные каналы для расчетов по предыдущим договорам.

"Это ставит Индию в очень непростое положение, поскольку мы не можем завершить начатые ранее переговоры с Россией и выполнить взятые на себя обязательства. Важнейшие соглашения по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 и по аренде второй атомной подводной лодки оказались в подвешенном состоянии", — говорит Анкур Гупта.

Кроме того, американские санкции затруднят экспорт в Индию фрегатов проекта 1135,6 и вертолетов Ка226Т, а также затронут все индийско-российские совместные предприятия в оборонной области — как действующие, так и запланированные, например, Indo Russian Aviation Ltd, Multi-Role Transport Aircraft Ltd и Brahmos Aerospace. Под запрет могут попасть и закупки у России запасных частей, компонентов, сырья — всего, что необходимо для производства и обслуживания лицензионной продукции, уточняет доктор Бехера.

Индия недовольна

Такими перспективами в индийском правительстве недовольны и встревожены, сообщают местные СМИ.

"С одной стороны, США хотят, чтобы Индия оставалась их ближайшим стратегическим партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противостояния с Китаем. С другой — ставят под угрозу планируемую закупку С-400 у России, а также проекты по фрегатам, субмаринам и вертолетам", — цитирует своего собеседника газета Times of India.

Разумеется, Вашингтон с готовностью сменил бы Москву в роли поставщика оружия для стран Юго-Восточной Азии, но вряд ли к этому там готовы. Большинство государств, заботящихся о своей безопасности, думает о диверсификации военной техники, руководствуясь простым и мудрым правилом "не клади все яйца в одну корзину". И получить монополиста-поставщика в лице Вашингтона никто не хочет.

Сложности уже возникли — некоторые индийские банки приостановили финансовые операции с Россией. Однако это еще не препятствует исполнению обязательств по контрактам, потому что между Россией и Индией с прошлого года действует система взаиморасчетов под суверенные гарантии государств, уточняет научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Другое дело, что Соединенные Штаты должны в принципе определиться, как снизить риски, возникшие из-за ими же введенных санкций, для своих стратегических партнеров — таких как Индия, или, скажем, Индонезия.

"Скорее всего, в закон "О противодействии противникам Америки", принятый конгрессом, внесут поправки. Вашингтону придется на это пойти, потому что, наращивая давление на ту же Индию, они рискуют подтолкнуть ее к смене внешнеполитических приоритетов", — считает эксперт.

Понимая это, глава Пентагона Джеймс Мэттис уже обратился к конгрессу США с призывом ослабить санкционный режим для ряда стран, в том числе Индии.

Придется балансировать

Проблема вывода военно-технического сотрудничества из-под действия американских санкций действительно важна и для Индии, и для России. Предстоящая встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на бизнес-форуме в Сочи будет посвящена и этому вопросу, утверждает политический обозреватель и эксперт по Южной Азии Чандра Пракаш Сингх. Существенно также то, что отношения у Дели с Москвой принципиально иные, чем во времена СССР.

"Если в прошлом это были отношения сверхдержавы с развивающейся страной, то сегодня это паритетное взаимодействие двух важных игроков на мировой арене", — говорит доктор Сингх.

Эксперт убежден, что нынешние проблемы удастся преодолеть, если Россия не только продолжит оказывать помощь Индии военной продукцией, но и поделится своими ноу-хау и технологиями в оборонной сфере. То есть сделает то, на что США идут крайне неохотно.

"В непростые времена холодной войны Россия и Индия нашли пути и средства для сотрудничества. Однако сегодня все сложнее, потому что Индия не хочет ставить под угрозу свои связи с США, с которыми ведет переговоры о поставках высокотехнологичного военного оборудования — например, беспилотников Sea Guardian. Поэтому Дели придется искать сбалансированный подход", — считает вице-президент HE-MRO Анкур Гупта.