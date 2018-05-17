Госдеп не комментирует слова Трампа о "ливийском варианте" в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Госдепартамент не комментирует слова президента США Дональда Трампа о "ливийском варианте" со свержением власти в КНДР, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.
"Наша модель — денуклеаризация, мы по-прежнему ей привержены", — сказала Науэрт.
Трамп ранее заявил, что "ливийский сценарий" в отношении КНДР невозможен, но несколькими минутами позднее все же допустил подобное развитие событий, "если мы не договоримся".
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.