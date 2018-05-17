В Армении оценили ситуацию с отравлением работников винодельческой компании

ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Пострадавшие от отравления сотрудники винодельческого предприятия в Армавирской области ели бутерброды с котлетами и куриным мясом, их состояние оценивается как легкой и средней тяжести, заявили в пресс-службе Минздрава Армении.

Ранее в МЧС сообщили, что в четверг с признаками пищевого отравления в больницы Армавирской области обратились 90 сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО Tierras De Armenia (Земли Армении — ред.). Двадцать человек были выписаны сразу же после получения соответствующей медицинской помощи. В данный момент лечение в медцентрах городов Армавир и Мецамор получают 60 больных.

"У больных выявлены одинаковые симптомы — тошнота, рвота, высокая температура, диарея, головокружение. Их состояние легкое и средней тяжести", — заявили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что по предварительным данным речь идет о пищевом отравлении. "Взяты образцы продуктов питания и биоматериалов пострадавших для лабораторной экспертизы. Выяснилось, что все пострадавшие ели бутерброды с котлетами и куриным мясом, доставленные одним поставщиком", — отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, бутерброды попробовали 200 сотрудников предприятия.

Компания Tierras De Armenia принадлежит аргентинскому предпринимателю Эдуардо Эрнекяну.