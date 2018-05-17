В Армении оценили ситуацию с отравлением работников винодельческой компании

ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Пострадавшие от отравления сотрудники винодельческого предприятия в Армавирской области ели бутерброды с котлетами и куриным мясом, их состояние оценивается как легкой и средней тяжести, заявили в пресс-службе Минздрава Армении.
"У больных выявлены одинаковые симптомы — тошнота, рвота, высокая температура, диарея, головокружение. Их состояние легкое и средней тяжести", — заявили в Минздраве.
В ведомстве отметили, что по предварительным данным речь идет о пищевом отравлении. "Взяты образцы продуктов питания и биоматериалов пострадавших для лабораторной экспертизы. Выяснилось, что все пострадавшие ели бутерброды с котлетами и куриным мясом, доставленные одним поставщиком", — отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, бутерброды попробовали 200 сотрудников предприятия.
Компания Tierras De Armenia принадлежит аргентинскому предпринимателю Эдуардо Эрнекяну.