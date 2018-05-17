В ДНР сообщили о подрыве военнослужащих НАТО на минном поле в Донбассе

Осколок снаряда на одной из улиц Донецка. Архивное фото

Осколок снаряда на одной из улиц Донецка. Архивное фото

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Военнослужащие НАТО подорвались на минном поле в районе подконтрольной Киеву Авдеевки, три человека погибли, заявил в четверг источник в оперативном командовании ДНР.

"По данным нашей разведки, сегодня в ходе посещения НАТОвскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки, командование ВСУ целенаправленно завело гостей на свое минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине", — заявил источник в командовании ДНР.

Он отметил, что трое натовских военнослужащих из Канады погибли, двое из США получили ранения. "Также, имеется информация о ранении трех сопровождавших из числа украинских силовиков", — добавил источник в командовании ДНР.