Италия выступит за отмену антироссийских санкций, пишут СМИ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Одной из задач вероятного коалиционного правительства Италии станет отмена антироссийских санкций, пишет газета Corriere della Sera.

Как сообщает издание, лидеры победивших на последних парламентских выборах партий "Лига" и "Пять звезд" Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо согласовали текст коалиционного договора.

Соглашение состоит из 29 пунктов. В документе уделяется внимание вопросам социальной, экономической и внешней политики Италии. В его черновике отмечается, что отмена санкций для нормализации отношений с Россией станет одной и приоритетных задач для правительства.

"Россию необходимо воспринимать не как угрозу, а как экономического и торгового партнера", — говорится в документе. В черновике соглашения также подчеркивается необходимость в налаживании контактов с Россией для урегулирования ситуации в Сирии, Ливии и Йемене.

При этом политики намерены сохранить США в качестве основного союзника.

Венето против санкций

В апреле областной совет итальянского Венето принял новую резолюцию с призывом отменить санкционный режим против России. Документ одобрили 36 депутатов при восьми голосах против.

Как заявили депутаты, торговые санкции нанесли тяжелый удар по экономике Италии, которая еще пять лет назад занимала второе место среди стран Евросоюза по экспорту в Россию.

"Необходимо остановить санкционную спираль, которая наносит вред всем", — заявил председатель областного совета и один из составителей резолюции Роберто Чамбетти.

По его словам, резолюция стала "очередным обращением к разуму". Чамбетти добавил, что "политика "стена против стены" не дает результат и сеет предрассудки и распри, которые с каждым днем становятся все более непреодолимыми на пути к диалогу".