ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и КНДР продолжают подготовку к саммиту.

"Наши люди работают с ними (КНДР — ред.) прямо сейчас по организации встречи. Так что это (ситуация — ред.) отличается от того, что вы читаете (в СМИ). Посмотрим, что произойдет. Мы работаем с ними сейчас. Возможно, у нас будет встреча, а может и нет. Если это случится, то это будет очень интересно", — сказал он журналистам в ходе встречи с генсеком НАТО.

Трамп заявлял, что по-прежнему рассчитывает на успешную встречу. По его словам, США не получали уведомление от КНДР по отмене двустороннего саммита на высшем уровне, который должен пройти 12 июня в Сингапуре.

Американский президент подчеркнул, что США продолжает "вести переговоры по месту — где и как встретиться". Он также назвал вторую встречу главы КНДР Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпинем "немного неожиданной".

Во вторник агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.