Трамп заявил, что в отношении КНДР не рассматривается ливийский сценарий

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. В КНДР не будет "ливийского сценария", производство там будет выстроено по образу Южной Кореи, если Вашингтону и Пхеньяну удастся договориться, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.

"В Ливии мы уничтожили страну… Не было договоренностей, чтобы оставить Каддафи. Ливийская модель была совсем другой, чем то, что будет с Ким Чен Ыном. Он будет там, будет в стране, будет управлять страной. Его страна будет очень богатой. Это будет южнокорейская модель в плане производства", — сказал Трамп.