Трамп имел право назвать "животными" мигрантов-бандитов, заявил Белый дом

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп имел полное право назвать "животными" членов иммигрантских преступных группировок.

Трамп употребил слово "животные" в Калифорнии на встрече с местными властями. На вопрос о членах банд Трамп сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. "Вы не поверите, насколько это плохие люди. Это не люди, это животные", — сказал Трамп.

Демократы обрушились с критикой на президента, заявив, что он говорил обо всех иммигрантах.

Однако, по словам Сандерс, Трамп говорил лишь о членах жестоких банд, включая печально знаменитую MS-13 ("Мара Сальватруча").

"Если либералы и СМИ хотят защищать МS-13, всегда пожалуйста. Я думаю, что термин "животное" заходит недостаточно далеко. МС-13 совершили ужасные действия", — заявила Сандерс. Она упомянула об изменении беременной женщины бейсбольными битами и о похищении и изнасиловании 14-летней девочки, которые совершили члены этой банды.

"Думаю, что президент должен использовать свою платформу и все, что он может делать по закону, чтобы остановить подобных ужасных, ужасных, отвратительных людей", — заключила Сандерс.