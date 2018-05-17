Трамп имел право назвать "животными" мигрантов-бандитов, заявил Белый дом

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп имел полное право назвать "животными" членов иммигрантских преступных группировок.
Трамп употребил слово "животные" в Калифорнии на встрече с местными властями. На вопрос о членах банд Трамп сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. "Вы не поверите, насколько это плохие люди. Это не люди, это животные", — сказал Трамп.
Демократы обрушились с критикой на президента, заявив, что он говорил обо всех иммигрантах.
Однако, по словам Сандерс, Трамп говорил лишь о членах жестоких банд, включая печально знаменитую MS-13 ("Мара Сальватруча").
"Думаю, что президент должен использовать свою платформу и все, что он может делать по закону, чтобы остановить подобных ужасных, ужасных, отвратительных людей", — заключила Сандерс.