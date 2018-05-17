В Белом доме сообщили о готовности Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент подготовлен и будет готов к встрече. На данный момент мы продолжаем подготовку", — сказала Сандерс.

"С нашей стороны ничего не изменилось", — добавила представитель Белого дома. По ее словам, если в КНДР по-прежнему хотят встречи, "США будут там".

Она также заявила, что планы Трампа встретиться с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином не изменились — встреча произойдет на следующей неделе, перед запланированным саммитом с КНДР.

Во вторник агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.