ЛАГ будет добиваться международного расследования событий в Газе

КАИР, 17 мая — РИА Новости, Надим Зуауи. Лига арабских государств (ЛАГ) будет различными путями добиваться международного независимого расследования законности действий Израиля в секторе Газа, заявил генсек этой панарабской организации Ахмед Абуль Гейт.

"Арабские страны обратятся в Совет Безопасности ООН, но США, несомненно, встанут на пути этой инициативы. В этом случае арабы будут вынуждены обратиться в Генеральную Ассамблею ООН, чтобы было принято решение о формировании комиссии по расследованию, других мерах", — сказал Абуль Гейт на пресс-конференции по итогам экстренного заседания ЛАГ в штаб-квартире организации в Каире.

Он также сообщил, что арабские страны обратятся в Совет по правам человека, (СПЧ) заседание которого состоится в пятницу, 18 мая, в Женеве. "Завтра в Женеве пройдет заседание СПЧ. Этот орган также может создать комиссию по расследованию", — пояснил генсек ЛАГ.

"Усилия будут предприниматься на разных направлениях, но все эти усилия направлены на проведение серьезного независимого расследования того, что касается ответственности Израиля, его действий", — сказал Абуль Гейт.

По его словам, в зависимости от результатов расследования арабские страны примут соответствующее решение о дальнейших действиях. "Есть немало международный организаций и судов, к которым могут обращаться представители международного сообщества, в том числе Лига арабских государств", — отметил он.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. В столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.