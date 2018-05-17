Польша выступила за миротворческую миссию на Украине с широким мандатом

ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Польша выступает за международную миротворческую миссию на Украине с широким мандатом, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в четверг в Совете Безопасности ООН.

"Польша поддерживает идею развертывания миротворческой операции ООН в восточной Украине", — сказал Дуда.

При этом, по его мнению, мандат этой миссии "не должен ограничиваться защитой международной наблюдательной миссии".

Мандат должен "включать всю территорию Украины, в том числе международно признанную границу между Россией и Украиной".

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минские соглашения в части безопасности невозможно выполнить без размещения миротворческой миссии в Донбассе.