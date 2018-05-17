Афганские военные отбили наступление талибов* на западе страны

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Афганские военные отбили крупное наступление талибов* на западе Афганистана, целью которого был город Фарах — административный центр одноименной провинции, заявила журналистам пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

"Фарах не пал. На этой неделе силы национальной обороны безопасности Афганистана при поддержке воздушных сил и советников США разгромили крупное наступление "Талибан"* в городе Фарах на западе Афганистана", — заявила Уайт журналистам.

Она подтвердила, что город находится под контролем афганских сил.

*Террористическая организация, запрещенная в России