В США заявили, что продолжат проводить учения с Южной Кореей

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат проводить учения с Южной Кореей, их масштаб и график остается неизменным даже в преддверии саммита США-КНДР, заявила в четверг журналистам представитель Пентагона Дана Уайт.

В минувший вторник КНДР приняла решение об отмене запланированных на 16 мая переговоров на министерском уровне с Южной Кореей и поставила под сомнение целесообразность саммита с США из-за учений Max Thunder, которые начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая.

По сообщениям из Сеула, в учениях задействовано около сотни самолетов и, впервые, восемь истребителей-"невидимок" F-22, предназначенных для нанесения ударов по ядерным и ракетным объектам на территории КНДР.

"Я могу сказать, что масштаб наших учений не изменился… Наши учения ежегодные, они проводятся давно, они имеют оборонный характер, и они продолжатся. Это решение альянса (с Южной Кореей — ред.). Это то, что мы делаем, чтобы убедиться в готовности наших сил и сил Южной Кореи", — сказала Уайт, добавив, что график учений также остается неизменным.